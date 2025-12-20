El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria contra tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, responsables del homicidio calificado de Derwin José Vargas Mendoza, crimen perpetrado en la provincia de Nasca en abril del 2024.

Asesinato en la zona

El fallo fue logrado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca – Primer Despacho, bajo la conducción de la fiscal adjunta provincial Mercedes Paola Sáenz Venero, tras un proceso sustentado en pruebas contundentes.

Los condenados fueron identificados como Óscar Armando Mendoza Yépez, Johender Balvino Silva Romero y Reinaldo Miguel Chávez Hernández, quienes fueron hallados penalmente responsables del asesinato ocurrido en el sector Los Jardines.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se registraron el pasado 7 de abril de 2024, cuando Mendoza Yépez y Silva Romero viajaron desde Lima hasta la provincia de Nasca. Donde se reunieron con Chávez Hernández, quien ya residía en la zona, coordinando los últimos detalles para ejecutar el crimen previamente planificado.

Ese mismo día, los tres sujetos se movilizaron en un vehículo hasta las inmediaciones del domicilio de Derwin José Vargas Mendoza, donde permanecieron al acecho durante varios minutos. Al identificar a la víctima transitando por la vía pública, uno de los implicados efectuó varios disparos con un arma de fuego, mientras otro lo secundaba, causándole la muerte de forma inmediata.

Tras consumar el ataque armado, los autores emprendieron la fuga con la intención de abandonar la ciudad. Sin embargo, la oportuna reacción de la Policía Nacional del Perú permitió activar un operativo, logrando la intervención de los sospechosos pocas horas después, cuando se desplazaban en distintos vehículos.

Durante la intervención policial, los detenidos intentaron evadir su responsabilidad penal proporcionando identidades falsas a las autoridades. En el registro personal y vehicular se logró incautar un arma de fuego abastecida con municiones, la cual habría sido utilizada directamente en la ejecución del homicidio.

Como resultado del proceso judicial, Óscar Armando Mendoza Yépez fue condenado a 31 años y 3 meses de pena privativa de la libertad, al ser encontrado responsable de los delitos de homicidio calificado, porte ilegal de arma de fuego y falsedad genérica. La Fiscalía logró sustentar su rol determinante en la planificación y ejecución del crimen.

En tanto, Reinaldo Miguel Chávez Hernández recibió una condena de 22 años de prisión efectiva por el delito de homicidio calificado, al acreditarse su participación activa en el traslado y apoyo logístico previo y posterior al asesinato. Su rol fue considerado clave para la consumación del hecho delictivo.

Por su parte, Johender Balvino Silva Romero fue sentenciado a 14 años de prisión, tras aplicarse el beneficio de responsabilidad restringida, debido a que contaba con 19 años de edad al momento de cometerse el crimen. No obstante, el tribunal dejó en claro que su participación fue directa y consciente.

