En medio de una jornada rutinaria de limpieza y mantenimiento en el botadero municipal del distrito de Vista Alegre, en Nasca, trabajadores encontraron con una escena conmovedora: cuatro pequeños cachorros abandonados entre los residuos.

Abandono animal

Lejos de ignorar la situación, el personal municipal actuó de inmediato y solicitó el apoyo del equipo de Serenazgo. En cuestión de minutos, los efectivos llegaron al lugar y coordinaron el traslado seguro de los cachorros, quienes fueron evaluados y alimentados mientras se organizaba su acogida temporal.

Con el objetivo de encontrarles un hogar adecuado, los perritos fueron puestos en adopción responsable. Gracias a la difusión del caso entre vecinos y organizaciones aliadas, rápidamente aparecieron personas interesadas en brindarles una segunda oportunidad.

En pocos días, cada uno de los cachorros fue acogido por familias que se comprometieron a cuidarlos, alimentarlos y ofrecerles el cariño que les fue negado al inicio de sus vidas.

Hoy, los cuatro cachorros ya no conocen el abandono ni el peligro. Se encuentran en ambientes seguros, con un futuro más esperanzador por delante.

