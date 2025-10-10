La mañana ayer se tiñó de luto en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, tras un violento accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 6:00 a.m. El siniestro dejó como saldo una persona fallecida.

Muerte violenta

El accidente se registró a la altura del kilómetro 453 de la carretera Panamericana Sur, justo frente al aeródromo María Reiche, cuando un automóvil blanco, marca Chevrolet, de placa BUH-137, perdió el control a gran velocidad, se despistó y terminó impactando brutalmente contra un poste de madera y luego contra la pared de una vivienda.

El vehículo, que circulaba en dirección de sur a norte, era propiedad de la empresa D&J Rental Cars Service SAC, y quedó completamente destrozado en su parte delantera tras la colisión. El impacto fue tan fuerte que el poste colapsó y la pared de la vivienda quedó con un forado de gran tamaño.

Al lugar llegaron rápidamente unidades de Serenazgo, Bomberos y personal de Emergencias, pero el conductor ya no presentaba signos vitales al momento de ser atendido. El cuerpo permaneció dentro del vehículo mientras se esperaban las diligencias correspondientes.

Personal de la Policía de Criminalística y representantes del Ministerio Público se hicieron presentes en la escena del accidente, donde el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la velocidad con la que algunos vehículos transitan por ese tramo de la vía, especialmente en horas de la madrugada.

