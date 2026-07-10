A poco más de un mes de haber sobrevivido a un ataque armado, Pedro Pantigoso de 59 años, brindó su testimonio sobre el atentado criminal que sufrió en el distrito de Marcona (Nasca) y pidió apoyo para costear el tratamiento médico especializado que necesita para su recuperación.

En recuperación

El hecho ocurrió el pasado 23 de mayo en las inmediaciones del sector Villa Hermosa, donde, según relató la víctima, fue atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Pantigoso señaló que el ataque ocurrió cuando se encontraba conversando con un vecino que momentos antes había sostenido una discusión con dos jóvenes por presuntos actos de desorden frente a su vivienda.

“Yo me acerqué para decirle que no les hiciera caso. Ellos se fueron en su motocicleta y luego regresaron. Yo estaba de espaldas cuando comenzaron a dispararme. Nunca tuve problemas con esas personas y ni siquiera las conocía”, declaró.

Según su testimonio, recibió siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellas el pecho, la clavícula, la espalda y una de sus extremidades. Afirmó que sobrevivió gracias a la atención médica recibida, aunque continúa con secuelas físicas que limitan su movilidad.

La víctima manifestó que aún requiere una evaluación médica especializada fuera de la región para determinar el alcance de las heridas provocadas por los proyectiles, algunos de los cuales, según indicó, permanecerían alojados en su cuerpo.

“Quiero recuperarme para volver a estar con mi familia y con mis hijos. Todavía siento molestias y necesito que especialistas me evalúen para saber cómo seguir con mi tratamiento”, expresó.

Pantigoso explicó que primero debe viajar a la ciudad de Ica y posteriormente a Lima para continuar con las evaluaciones y procedimientos médicos recomendados; sin embargo, señaló que atraviesa dificultades económicas que le impiden asumir los costos del tratamiento.

Ante esta situación, familiares, amigos y ciudadanos vienen organizando una cruzada solidaria con el propósito de recaudar fondos que permitan cubrir los gastos médicos y de traslado que demanda su recuperación.

La actividad benéfica se realizará este domingo y será transmitida a través de plataformas digitales, donde los organizadores esperan recibir el apoyo de la población, autoridades, empresarios y diversas instituciones. Pueden comunicarse al 910 937 988, a nombre de su esposa Gladys Ponce.

Mientras tanto, las investigaciones sobre el atentado continúan y se espera que las autoridades logren identificar a los responsables del ataque armado que dejó gravemente herido a Pedro Pantigoso, quien hoy lucha por recuperar completamente su salud.

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