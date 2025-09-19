Una madre procedente de Pisco ha hecho un llamado urgente a la solidaridad ciudadana para atender el delicado estado de salud de su hija, Ana Cristina, quien fue trasladada de emergencia a Lima debido a una severa baja en su saturación de oxígeno, además de presentar un cuadro de diarrea aguda.

Apoyo de la ciudadanía

Cristina Uchuya Hernández, madre de la menor, señala que llegó a la capital “solo con lo puesto” y actualmente no cuenta con recursos para adquirir pañales, leche u otros artículos esenciales para el cuidado de la niña. Su prioridad, afirma, es la recuperación de su hija, por lo que solicita el apoyo de personas solidarias que puedan colaborar con donaciones.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Yape al número 933 026 441, a nombre de Cristina Uchuya Hernández. Asimismo, se hizo un llamado a quienes se encuentren en Lima y puedan acercarse personalmente con insumos básicos como pañales, leche u otros productos para la pequeña.

VIDEO RECOMENDADO