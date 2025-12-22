Un nuevo atentado con explosivos se registró en el centro de la ciudad de Pisco, donde delincuentes detonaron una potente carga explosiva contra un negocio de la familia Díaz, ubicado en la calle Marqués de Mancera, a solo dos cuadras de la Plaza de Armas. Se trata del octavo ataque registrado contra las propiedades de esta familia.

Ataque criminal

El inmueble afectado alberga en el primer piso una sede estatal, mientras que en el segundo funciona el negocio familiar. La onda expansiva de la explosión provocó severos daños materiales, afectando no solo el local atacado sino también varias viviendas colindantes. Vidrios de ventanas y puertas quedaron destrozados.

Este nuevo hecho se suma a una serie de atentados previos atribuidos a presuntas bandas criminales dedicadas a la extorsión. Según antecedentes, los mismos grupos habrían detonado explosivos en grifos de la empresa Grand Prix, exigiendo pagos de hasta 500 mil soles, además de atacar una camioneta vinculada a la familia, causando daños materiales.

La reiteración de estos atentados, ocurridos en zonas céntricas y de alto tránsito, evidencia el nivel de violencia con el que operan estas organizaciones criminales, que continúan desafiando la capacidad de respuesta de las autoridades policiales.

VIDEO RECOMENDADO