La cercanía de la temporada de lluvias intensas vuelve a poner en alerta al distrito de Ocucaje, donde varios sectores del río Ica presentan daños que, de no ser atendidos, podrían generar nuevas afectaciones ante un eventual Fenómeno El Niño.

Puntos críticos

La alcaldesa de Ocucaje, Laura Peña, señaló que existen 11 puntos considerados críticos, de los cuales nueve ya se encuentran en proceso de codificación por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Según explicó, la mayoría de estos sectores se ubica a lo largo del río Ica.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación se encuentra en Paraya, donde el talud de protección del río ha desaparecido. La zona fue inspeccionada recientemente.

Peña sostuvo que las medidas temporales realizadas en años anteriores ya no serían suficientes para enfrentar una eventual crecida del río. En ese sentido, planteó la necesidad de ejecutar obras de protección como enrocados y enmallados, especialmente en los tramos donde el cauce ha perdido sus defensas.

La preocupación también alcanza al sistema de abastecimiento de agua potable del distrito. La autoridad advirtió que, si el sector de Paraya no es reforzado, una eventual avenida de agua podría dañar la tubería que abastece al distrito de Ocucaje.

Otros sectores señalados como vulnerables son Córdova y La Capilla, debido a su cercanía con centros poblados como San Felipe. La autoridad distrital sostuvo que una nueva crecida del río podría generar daños en estas zonas si no se realizan trabajos preventivos.

El impacto también podría alcanzar áreas agrícolas ubicadas cerca de los puntos críticos, donde los agricultores mantienen extensiones de cultivo expuestas ante una eventual emergencia.

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