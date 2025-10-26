Un amplio operativo policial se realizó la noche del jueves 24 de octubre en el distrito de Subtanjalla, donde agentes de la Policía Nacional del Perú, junto a personal de Migraciones Ica, intervinieron diversos puntos identificados como zonas de incidencia delictiva y alta presencia de ciudadanos extranjeros.

Seguridad reforzada

La acción, denominada “Impacto 2025”, se extendió desde las 8:30 hasta las 11:00 de la noche y tuvo como propósito reforzar la seguridad ciudadana y controlar la situación migratoria en el distrito.

Durante el operativo se verificó la identidad y documentación de decenas de personas, principalmente extranjeras, además del control de tránsito y revisión de vehículos particulares. Los agentes también inspeccionaron zonas donde se habían reportado anteriormente robos y actividades sospechosas.

Según el reporte policial, 10 ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la Unidad de Seguridad del Estado al comprobarse que se encontraban en situación migratoria irregular. En paralelo, tres vehículos fueron internados en el depósito oficial por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Asimismo, se logró la captura de una persona requisitoriada y la detención de un sujeto por el delito de producción de peligro común.

El operativo contó con la participación de agentes de la Comisaría PNP Subtanjalla, la Unidad de Policía de Extranjería, la Unidad de Servicios Especiales (USE), la Unidad de Emergencia PNP y la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (UTSEVI).

Vecinos del sector señalaron que las intervenciones nocturnas son necesarias ante el incremento de hechos delictivos en zonas periféricas y avenidas principales del distrito. Durante el despliegue, las patrullas policiales recorrieron calles del centro y los alrededores, realizando paradas aleatorias para inspeccionar vehículos y verificar antecedentes.

Fuentes policiales informaron que las personas intervenidas fueron trasladadas a dependencias correspondientes para continuar con las diligencias y determinar las sanciones administrativas o legales que correspondan. En el caso de los extranjeros, se notificó a Migraciones Ica para iniciar los procedimientos establecidos por ley.

