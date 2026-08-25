Un accidente de tránsito se registró la noche del 23 de agosto en la ciudad de Palpa, donde un motocarguero y una motocicleta lineal protagonizaron un choque frontal en la intersección de la calle El Dorado, sector San Agustín, con la avenida Grau.

Siniestro vial

Según información preliminar, el motocarguero habría salido desde la calle El Dorado hacia la avenida Grau, mientras que la motocicleta lineal circulaba por esta vía. Producto del impacto, el conductor de la motocicleta quedó tendido en la vía y resultó herido.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes auxiliaron al herido y dispusieron su traslado al Hospital de Palpa para recibir atención médica.

Asimismo, de manera preliminar, se indicó que el conductor del motocarguero se encontraría en aparente estado de ebriedad.

La motocicleta quedó con importantes daños materiales y permaneció tendida sobre la vía tras el impacto. Ambos vehículos serían trasladados a la sede policial para las investigaciones.

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