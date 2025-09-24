Un operativo inopinado de control de transporte terrestre se llevó a cabo en el distrito de Río Grande, en la provincia de Palpa, como parte de las acciones de fiscalización que buscan reforzar la seguridad vial en la región Ica.

Operativo sorpresa

La intervención fue ejecutada por personal de la Dirección Regional de Transportes en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú – División de Carreteras Villacurí. Durante el operativo, se inspeccionaron vehículos de transporte público y de carga, verificando que cuenten con la documentación en regla.

Debieron cumplir las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Aquellas unidades que no cumplieron con los requisitos fueron sancionadas con papeletas de infracción.

Este tipo de controles busca reducir los riesgos en carretera, prevenir accidentes y frenar el transporte informal, que sigue representando un peligro para conductores y pasajeros.

VIDEO RECOMENDADO