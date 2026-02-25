Familiares de Miguel Ruiz Villa de 78 años, reportaron su desaparición luego de que viajara en un bus de la empresa Oltursa que se volcó en el sector de Santa Cruz, en la provincia de Palpa, tras ser arrastrado por un huaico en la Panamericana Sur.

Búsqueda de ciudadano

El adulto mayor abordó la unidad el miércoles 18 de febrero en el puente Atocongo, en Lima, con destino a Arequipa; sin embargo, desde el accidente no se tiene información sobre su paradero y no figura en la lista oficial de heridos ni atendidos en centros de salud de Ica, Palpa o Nasca.

Según la denuncia policial, fue visto por última vez en el distrito de Santiago, en Ica, zona también afectada por huaicos en los últimos días. La Policía inició labores de búsqueda y pidió apoyo urgente a la ciudadanía para dar con su ubicación. Cualquier información puede comunicarse al número 997949743.

