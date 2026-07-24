La Contraloría General de la República (CGR) alertó a la Municipalidad Distrital de Santa Cruz sobre el pago a un contratista por trabajos no ejecutados en la obra de creación de espacios públicos urbanos del boulevard del centro poblado San Francisco, distrito Santa Cruz, en la provincia de Palpa, cuyo costo total asciende a S/2 millones 103 mil 594.

Control en obra

En el Informe de Visita de Control n.° 012-2026-OCI/0408-SVC, cuyo periodo de evaluación es del 18 al 24 de junio del 2026, se indica que el contratista presentó valorizaciones correspondientes a abril y mayo con partidas supuestamente concluidas y con avances del 100%. Sin embargo, la comisión de control advirtió que tales componentes de la obra aún no se han ejecutado.

Entre los trabajos no culminados se encuentran la instalación de pisos de terrazo, piedra laja y adoquines; pérgolas, bolardos, luminarias, tachos de basura; así como la construcción de bancas de concreto y ornamentales, sardineles, partidas de cama de arena y de preparación de superficie para áreas verdes, rampas, busto, excavaciones, eliminación de material, entre otros.

Se constató -además- la ausencia del supervisor de obra, del ingeniero residente y del especialista ambiental; quienes deberían estar de forma permanente y exclusiva en el proyecto. Por el contrario, se advirtió que dichos profesionales laborarían de forma simultánea en otros proyectos, inclusive; fuera de la región. La ingeniera especialista en seguridad tampoco estaba presente y no estaría habilitada para ejercer el cargo.

La Contraloría también alertó deficiencias constructivas en sardineles y otros componentes de concreto y ejecución de partidas con modificaciones en el expediente técnico; sin contar con la respectiva evaluación técnica de la supervisión y la entidad.

El resultado de este informe de visita de control fue comunicado al alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, Carlos Gutiérrez Accho, para que adopte las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

Los ciudadanos pueden consultar este informe y otros resultados de servicios de control a través del Buscador de Informes de Control en el portal institucional www.gob.pe/contraloria.

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