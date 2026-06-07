La Contraloría General de la República identificó cuatro situaciones adversas en la ejecución del proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado en los sectores Agua Rica, La Máquina y Los Cocos, en la provincia de Palpa. Las observaciones fueron plasmadas en el Informe de Visita de Control N.° 009-2026-OCI/0408-SVC, donde se advierte que diversas deficiencias técnicas y administrativas podrían afectar la continuidad, culminación y adecuada operatividad de la obra.

Múltiples deficiencias

El proyecto, registrado con el Código Único de Inversiones (CUI) N.° 2554456, tiene como objetivo optimizar el servicio de alcantarillado en tres importantes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante la inspección realizada entre el 29 de abril y el 5 de mayo de 2026, la comisión de control detectó problemas que comprometen el avance normal de los trabajos y la correcta utilización de los recursos públicos.

Uno de los hallazgos más importantes está relacionado con la construcción de la cámara de rebombeo, infraestructura indispensable para el funcionamiento integral del sistema. Durante la visita se verificó que la obra no cuenta con la disponibilidad física adecuada del terreno donde debe ejecutarse esta estructura, debido a la presencia de un nivel freático elevado y otras condiciones técnicas que dificultan su construcción.

La Contraloría recordó que el terreno fue entregado al contratista el 26 de agosto de 2025 y que la ejecución de la obra comenzó oficialmente el 27 de agosto del mismo año. No obstante, semanas después, la empresa contratista registró observaciones en el Cuaderno de Obra Digital señalando problemas relacionados con el suelo y la necesidad de realizar trabajos adicionales que no estaban contemplados en el expediente técnico.

Entre las consultas formuladas por el contratista figuraban aspectos vinculados al concreto de inspección, interferencias con líneas eléctricas, pases aéreos de tuberías y la viabilidad de construir la cámara de rebombeo en el área prevista. Debido a estas dificultades, el 24 de octubre de 2025 se suscribió un acta de suspensión del plazo de ejecución mientras la entidad resolvía las observaciones planteadas.

La comisión de control concluyó que las condiciones actuales del terreno no garantizan la ejecución segura de la infraestructura proyectada, situación que podría derivar en mayores retrasos, ampliaciones de plazo o incluso modificaciones técnicas que incrementen los costos de inversión.

Otro de los aspectos observados corresponde al reconocimiento y pago de valorizaciones de obra pese a que determinadas partidas presentaban observaciones técnicas. Según el informe, la valorización N.° 02 ascendió a S/ 68,259.37 y recibió conformidad por parte de funcionarios responsables de la supervisión y administración del proyecto.

Asimismo, el órgano de control detectó deficiencias en la aplicación de mecanismos de garantía contractual establecidos en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Estas observaciones están relacionadas con procedimientos de retención económica y salvaguardas destinadas a proteger los recursos del Estado frente a eventuales incumplimientos del contratista.

La Contraloría también identificó problemas en el registro y actualización de información vinculada a la ejecución de la obra. Según el informe, la falta de información completa y oportuna en los sistemas correspondientes limita la transparencia del proyecto y dificulta el seguimiento de los avances físicos y financieros por parte de las entidades competentes.

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