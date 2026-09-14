Un hecho de crueldad animal ha generado indignación entre los vecinos del sector 9 de Marzo, en la provincia de Palpa, luego de confirmarse el envenenamiento de hasta cinco gatos adultos en esta zona.

Crueldad animal

De acuerdo con la información proporcionada por los residentes, los animales fueron encontrados sin vida tras haber sido envenenados. El hecho ha causado preocupación entre las familias del sector, que exigen que se esclarezca lo ocurrido y se determine quiénes serían los responsables.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se investigue el caso y se adopten las medidas correspondientes, con el objetivo de evitar que nuevos hechos de crueldad animal se repitan en la zona.

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