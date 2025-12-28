Un video difundido en redes sociales puso en evidencia presuntas deficiencias sanitarias en el camal municipal de la provincia de Palpa, al mostrar restos de animales sacrificados abandonados dentro de sus instalaciones.

Contaminación en la zona

En el material audiovisual se observa al menos siete cabezas de ganado esparcidas en el suelo, además de vísceras colocadas en bolsas y una carretilla, todo expuesto a la intemperie y bajo el sol. La descomposición de los restos habría generado un fuerte olor, situación que fue denunciada públicamente por el ciudadano que captó las imágenes.

Vecinos del sector expresaron su indignación a través de redes sociales por las condiciones en las que operaría este centro de sacrificio, administrado por la Municipalidad Provincial de Palpa. En los comentarios difundidos, cuestionaron el manejo de los residuos y advirtieron sobre los posibles riesgos sanitarios para la población que reside en los alrededores del camal municipal.

Durante la grabación, el denunciante cuestiona la falta de control y supervisión en el camal municipal, señalando que el olor era “insoportable” incluso con mascarilla, y mostrando la proliferación de gusanos en los desechos, lo que evidenciaría un inadecuado manejo de residuos de matanza.

Tras la difusión del video, representantes de la Municipalidad de Palpa informaron que la situación fue atendida de inmediato y precisaron que se trató de un hecho puntual durante el proceso de recojo de residuos de matanza. No obstante, ciudadanos en redes sociales demandaron mayor fiscalización permanente para garantizar condiciones sanitarias adecuadas y prevenir posibles riesgos a la salud.

