En Agua Rica, sector de La Máquina (Palpa), crece la indignación entre los vecinos por el aparente abandono de la obra “Mejoramiento del sistema de alcantarillado en los sectores de La Máquina, Agua Rica y Los Cocos”.

Indignación vecinal

Los moradores denuncian que los trabajos están paralizados desde hace varios días, sin presencia de ingenieros ni supervisores, lo que ha generado accidentes y preocupación por la calidad de la infraestructura.

Según los testimonios, la empresa encargada de los trabajos habría suspendido sus labores por motivos económicos, dejando zanjas abiertas y buzones sin protección. “Hace cuatro días no trabajan. No hay ingeniero residente, y la municipalidad no manda a nadie a supervisar. Los huecos siguen abiertos y ya hubo varios accidentes”, relató un dirigente vecinal.

Durante un recorrido por la zona, se constató que varios buzones presentan desperfectos visibles: estructuras descuadradas, relleno de tierra suelta y concreto mal compactado. “Esto no va a durar. Se está trabajando mal y sin control técnico”, expresó una vecina. Además, los residentes advirtieron que los trabajos inconclusos afectan el tránsito y las labores agrícolas, ya que la municipalidad no habilitó una ruta alterna pese a las reiteradas solicitudes de los vecinos.

En contraste, la Municipalidad Provincial de Palpa informó el 15 de octubre que la obra se encontraba en plena ejecución, con avances en la excavación, vaciado de concreto y encofrado de buzones. El comunicado oficial aseguró que los trabajos garantizan la durabilidad del sistema de alcantarillado y que pronto se iniciaría la instalación de las tapas definitivas. Sin embargo, en el terreno, los vecinos afirman que desde hace varios días no hay presencia de personal técnico ni maquinaria operando.

Los pobladores exigen la inmediata intervención del alcalde provincial y del área de Infraestructura para verificar el estado real de la obra. “No estamos en contra del proyecto, pero queremos que se haga bien y sin improvisaciones”, enfatizó la presidenta del comité vecinal. También pidieron que se transparente la información sobre el avance físico y financiero de la ejecución, así como la supervisión contratada.

VIDEO RECOMENDADO