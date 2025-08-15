Aproximadamente a las 8:30 de la noche del 10 de agosto, agentes de la Comisaría Sectorial Palpa de la Región Policial Ica lograron la desarticulación de la peligrosa banda criminal “Los Pistoleros del Sur”, interviniendo y deteniendo en flagrancia a David Gabriel Pariona Alarcón (48) y Mirko Alexis Bendezú Ramírez (33).

Flagrancia del delito

La intervención se llevó a cabo en el centro poblado Carlos Tijero, distrito de Llipata – Palpa, cuando los sujetos fueron sorprendidos mientras realizaban actividades ilícitas. Según las primeras investigaciones, Pariona Alarcón estaría inmerso en el presunto delito contra la seguridad pública – uso de arma de fuego en estado de ebriedad o drogadicción, mientras que Bendezú Ramírez afronta cargos por presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

David Gabriel Pariona Alarcón cuenta con antecedentes por extorsión, violación, usurpación y pertenencia a banda criminal.

En la acción táctica, los policías incautaron una pistola marca Taurus, color negro, modelo G3, número de serie ADM045355, calibre 9x19 mm, abastecida con once municiones, además de cuatro casquillos percutados y la suma de S/7,320.00 en efectivo, presuntamente vinculada a actividades ilícitas.

Testigos señalaron que la operación se desarrolló de forma sorpresiva, evitando así una posible huida de los intervenidos, quienes no supieron explicar el origen del dinero ni la procedencia del arma, que estaba lista para su uso.

Los detenidos, el arma, las municiones, el dinero y las demás evidencias fueron puestos a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

