Una tradición que alegra las mañanas se ha convertido en un distintivo en el colegio Fermín Tangüis, en la provincia de Palpa. Desde las 7:20 a.m., el profesor de educación física Moreno recibe a sus alumnos y colegas bailando al ritmo de conocidas canciones infantiles, entre ellas las de Yola Polastri, y otros temas que animan el inicio de la jornada escolar.

Formación integral

Armado con un megáfono y su entusiasmo, el docente convierte la entrada al colegio en un momento de alegría, motivando a los estudiantes a comenzar el día con una sonrisa y generando un ambiente positivo tanto en el alumnado como en sus colegas.

Este gesto, sencillo pero significativo, no solo entretiene, sino que también fortalece la motivación y el sentido de comunidad dentro de la escuela. Padres y miembros de la comunidad educativa han destacado que iniciativas como esta reflejan la vocación y el compromiso de los docentes por el bienestar emocional y la formación integral de sus alumnos.

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