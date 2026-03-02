Con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del dengue, las brigadas de salud de la provincia de Palpa, han intensificado sus acciones en los sectores de Chipiona y Las Casuarinas, llevando a cabo labores de identificación, recolección y eliminación de posibles criaderos del mosquito transmisor.

Prevención de la enfermedad

Durante estas jornadas, el personal capacitado realiza visitas domiciliarias, brindando orientación directa a las familias sobre medidas preventivas y prácticas adecuadas de control vectorial. Además, se enfatiza la importancia de la participación comunitaria, considerando a los vecinos como aliados fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

Estas intervenciones forman parte del compromiso continuo de las autoridades locales y del sector Salud para proteger el bienestar de la población, reforzando las acciones de vigilancia, control sanitario y educación en todos los sectores de la provincia de Palpa.

Se instó a la población a mantener limpias sus viviendas y espacios comunes, eliminar recipientes con agua estancada y reportar posibles criaderos, contribuyendo así a minimizar los riesgos de brotes de dengue.

