Dos sujetos fueron sorprendidos robando naranjas y mandarinas en un fundo agrícola de la provincia de Palpa, en Ica, y terminaron siendo desnudados y castigados con chicotes por los propios trabajadores.

Ladrones castigados

Según testigos, no era la primera vez que ambos hombres intentaban ingresar a los cultivos, pues ya habían sido advertidos en una ocasión anterior. Esta vez, al ser capturados in fraganti, los obreros decidieron aplicar un “escarmiento” que incluyó golpes y ejercicios físicos forzados, en lugar de entregarlos a la Policía Nacional.

Se conoció que los sujetos serían consumidores de drogas, lo que habría incrementado la molestia entre los agricultores. Sin embargo, la reacción violenta ha generado controversia, ya que, si bien los individuos fueron detenidos en flagrancia, el castigo físico constituye un acto ilegal y vulnera derechos fundamentales.

