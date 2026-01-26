La furia de los vientos huracanados causó graves daños en la capilla de La Ranchería, el templo más antiguo de Santa Rosa de Río Grande, en la provincia de Palpa, dejando al descubierto una edificación cargada de historia y profunda fe para la comunidad.

Graves destrozos

El fenómeno natural arrancó por completo el techo del templo, provocando que varios fragmentos de la estructura se desprendieran y cayeran en los alrededores. La capilla quedó totalmente expuesta, sin ningún tipo de cobertura, tras la fuerza de los vientos que azotaron la zona.

La escena ha generado consternación entre los fieles, quienes observan con tristeza los daños ocasionados a un espacio que por décadas ha sido punto de encuentro religioso y cultural. Para muchos pobladores, la capilla no solo representa un lugar de oración, sino también un símbolo de identidad y memoria colectiva.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas; sin embargo, los daños materiales son considerables y existe preocupación por el deterioro que pueda sufrir la estructura si no se toman medidas urgentes para su protección.

