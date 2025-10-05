, luego de cinco trimestres de comportamiento positivo, el Producto Bruto Interno (PBI) de la región Ica cayó ligeramente en 0.4%, respecto al mismo periodo del 2024, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), consignada por ComexPerú. Cabe resaltar que, el resultado interrumpió la tendencia positiva que

Caída en sectores

De acuerdo con el INEI, el comportamiento del PBI iqueño entre abril y junio se explicó principalmente por la caída en los sectores minería e hidrocarburos (-20.8%); agropecuario (-7%); y telecomunicaciones y otros servicios de información (-1.5%).

“Estos últimos resultados incidieron en la contracción de la región. Frente a ese escenario, es necesario darles un mayor impulso a estos rubros, debido a su importancia y participación en el PBI iqueño”, advirtió ComexPerú.

En contraste, los sectores que registraron un desempeño favorable fueron pesca (+87.9%); construcción (+15.9%); manufactura (+9%); electricidad, gas y agua (+8.9%); administración pública y defensa (+4.9%); transporte, almacenamiento, correo y mensajería (+4.8%); y comercio (+3.6%).

El resultado del PBI de la región Ica en el último trimestre se ubicó por debajo del promedio nacional de 2.8%. No obstante, con las últimas cifras, el PBI regional acumuló un crecimiento de 2.4% en el primer semestre.

Contexto nacional

A nivel del país, entre abril y junio, la economía peruana se incrementó en 2.8%, impulsada principalmente por el comercio, reflejado en el dinamismo de las ventas al por mayor y menor; la construcción, por la ejecución de obras públicas y privadas, así como la autoconstrucción; y la manufactura, gracias al avance de las industrias alimenticia, textil y de cuero, madera y muebles, y productos metálicos.

Asimismo, influyó el mayor dinamismo del transporte terrestre, aéreo y acuático; y del sector agropecuario, favorecido por las condiciones climáticas que impulsaron cultivos en etapa de floración y la mayor producción de ave y leche fresca. También la minería registró un mayor dinamismo, por la extracción de cobre, oro, zinc, plata, plomo y estaño.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS