La provincia de Ica despidió este viernes al periodista Teodomiro Otto Huamaní Conde, reconocido por su compromiso con la información local y su larga trayectoria en los medios de comunicación. Familiares, amigos, colegas y exalumnos acompañaron su féretro en una emotiva jornada de homenaje y despedida.

Décadas de profesionalismo

El velatorio se realizó en su vivienda ubicada en la urbanización Las Dunas de San Joaquín, desde donde partió el cortejo fúnebre pasado el mediodía rumbo a la Capilla de la Hermandad en El Guayabo. Allí se celebró una misa de cuerpo presente, organizada por la Hermandad de Laramarca.

A las 2:30 de la tarde, el cortejo continuó hacia el Colegio San Luis Gonzaga de Ica, donde fue profesor de historia y geografía. Cientos de alumnos, docentes y excompañeros rindieron homenaje a quien consideraban un ejemplo de compromiso, vocación y servicio a la comunidad iqueña.

Posteriormente, los restos de Otto Huamaní fueron trasladados nuevamente a su hogar para una última despedida familiar, antes de partir hacia el Parque del Recuerdo, donde fue sepultado después de las 5:00 de la tarde.

El féretro de Otto Huamani fue cargado por el Centro Cultural Laramarca – Sede Ica, que también expresó su pesar por la pérdida de quien consideraron “un hijo laramarquino ejemplar, profesor, periodista y difusor de nuestras costumbres y tradiciones”.

Huamani Conde, es natural del distrito de Laramarca, provincia de Huaytará (Huancavelica). Fue un ferviente defensor del idioma quechua, impulsando la enseñanza y difusión de la lengua a través de la Asociación de Quechuahablantes de Ica, de la cual fue fundador. Su trabajo contribuyó a preservar y valorar la identidad andina en la región.

