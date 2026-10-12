El Hospital Regional de Ica llevó a cabo la capacitación del personal médico, profesionales de enfermería y personal técnico sobre el manejo y funcionamiento de tres nuevos equipos incorporados al Servicio de Oftalmología: microscopios oftalmológicos quirúrgicos con sistema de visualización 3D, facoemulsificador y autoclave portátil.

Servicio de oftalmología

Durante la actividad, el personal de salud recibió orientación sobre el adecuado uso de estos equipos, que serán empleados en procedimientos oftalmológicos especializados y en la esterilización del instrumental quirúrgico.

Los microscopios oftalmológicos quirúrgicos con sistema de visualización 3D, el facoemulsificador y la autoclave portátil forman parte del nuevo equipamiento incorporado al Hospital Regional de Ica para mejorar las condiciones de atención en el Servicio de Oftalmología.

La incorporación de estos equipos forma parte de la IOARR de equipamiento por reposición, que contempla una inversión superior a los 21 millones de soles por parte del GORE Ica, destinada al fortalecimiento del Centro Quirúrgico y del Servicio de Oftalmología.

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