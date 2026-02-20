Frente a la crecida de las aguas del río Ica, producto de las intensas lluvias, el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) del Gobierno Regional de Ica ha intensificado sus trabajos en los puntos más vulnerables del río, con el objetivo de prevenir inundaciones y proteger tanto a la población como a la infraestructura de la zona.

Fuerza en los márgenes

Los trabajos consisten en la colocación de sacos de arena en áreas expuestas. Además, se construyen enrocados en los tramos más críticos, mientras que mediante el uso de volquetes se trasladan piedras de gran tamaño para reforzar las riberas y contener el avance del caudal. Estas acciones permiten fortalecer la protección ante el incremento del nivel del río, especialmente en sectores donde la corriente erosiona con mayor fuerza las márgenes.

El sector de Mollendo ha sido identificado como uno de los puntos prioritarios, debido a su vulnerabilidad histórica ante inundaciones. Las autoridades del PETACC han destacado que estas labores preventivas no solo buscan minimizar daños materiales, sino también garantizar la seguridad de los habitantes y facilitar la circulación en las vías cercanas al río.

El proyecto hizo un llamado a la población a mantenerse alerta, respetar las zonas de trabajo y colaborar con las medidas de prevención.

