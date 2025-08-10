A tan solo 5 días de conmemorar 18 años de uno de los terremotos ocurridos en la región Ica, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera Huarache, llegó a Pisco para una charla magistral denominada “IGP y su aporte al conocimiento sísmico en el Perú”

Charla del IGP

“Va ocurrir un terremoto en Pisco o desde Tumbes a Tacna ocurrirá”, informó el especialista, además dijo que como habitantes tenemos que estar preparados y para ello una de las acciones urgente es cuidar la madre tierra, que evoluciona siglo tras siglo por lo que nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios que se dan”

Señaló además que en el sur del país, el índice de un mega terremoto es muy alto en especial en la costa central como es Lima, afectando a la región Ica.

Recordó que hace 18 años la ciudad de Pisco fue epicentro de una de los terremotos más potentes de los últimos años en Perú llegando a magnitud de 8.0 grados, una intensidad máxima de IX (violento) en la escala de Mercalli. Dejó 595 muertos, 2291 heridos, 76 000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables, y 450 000 personas resultaron damnificadas.

Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha y Cañete, así como también provincias de Yauyos, Huaytará, Castrovirreyna y la capital Lima. Finalmente, reiteró su compromiso de seguir haciendo charlas de prevención para estar preparados ante cualquier desastre natural.

VIDEO RECOMENDADO