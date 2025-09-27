Una nueva tragedia enluta a la provincia de Pisco. La noche del jueves, en la avenida Fermín Tangüis, a la altura de Las Lomas, cerca al ingreso del Hospital San Juan de Dios, se registró un violento accidente de tránsito. Una moto lineal impactó contra la parte posterior de una camioneta cargada de frutas, ocasionando la muerte de una joven mujer y dejando gravemente herido a su acompañante.

Tragedia vial

La víctima fue identificada como Xiomira Zereceda Tumay de 23 años, quien iba como pasajera en la motocicleta de placa B6-3026 conducida por su pareja, Miguel Ángel Jaulla Rojas, de la misma edad. Producto del fuerte choque, la joven falleció de manera instantánea, mientras que Jaulla Rojas fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde permanece en estado crítico.

El accidente provocó la interrupción parcial del tránsito en la zona, generando congestión vehicular en uno de los accesos principales hacia el distrito de Túpac Amaru Inca o al cruce de Pisco. La Policía Nacional investiga las causas del siniestro y mantiene detenido al conductor de la camioneta mientras duren las diligencias y se determine su responsabilidad en el hecho. Asimismo, recopilarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Familiares y amigos de Xiomira Zereceda han expresado su profundo dolor a través de redes sociales, recordándola como una joven alegre y llena de vida. Este lamentable caso se suma a la lista de accidentes de tránsito ocurridos en el cercado de Pisco en los últimos meses, lo que ha despertado preocupación en la ciudadanía por la necesidad de mayores controles y medidas de seguridad vial para evitar más víctimas que lamentar.

