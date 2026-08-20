Una verdadera pesadilla vive decenas de agricultores del distrito de Humay (provincia de Pisco) luego de que violentas ráfagas de viento, acompañadas de polvo y arena, golpearan extensas zonas agrícolas el pasado 17 de agosto entre las 18:30 y 19:00 horas. El destructivo fenómeno dejó aproximadamente 150 hectáreas de cultivos de maíz choclo severamente afectadas en sectores como Costa Rica, Pallasca, Huaya, Polvareda, Las Delicias, Tambo Colorado y Chunchanga-Miraflores.

Agricultores perjudicados

En cuestión de minutos, numerosas plantaciones que se encontraban en plena fase de crecimiento, floración o próximas a la cosecha terminaron tendidas sobre la tierra, dejando un panorama desolador y sembrando incertidumbre entre las familias que dependen de esta actividad para llevar el sustento a sus hogares.

Trascendió que el impacto físico sobre las parcelas es catastrófico. La fuerza de los vientos provocó un acame total y parcial, quebrando los tallos a la altura de los nudos basales y dejando entre el 50 % y 90 % de las plantas postradas en el suelo. A esto se suma una defoliación severa por el desgarre de las hojas que reduce drásticamente el área fotosintética, así como la pérdida de la guía y el aborto de espigas florales, lo que imposibilita la correcta fecundación y formación comercial del grano de choclo, anulando así las expectativas de rendimiento y cosecha.

Para los productores locales, este desastre representa una pérdida casi total de sus fuertes inversiones en semillas, fertilizantes, labores culturales y riego, significando un duro golpe económico en el momento menos esperado.

Este escenario genera aún mayor preocupación debido a la variabilidad climática que viene azotando al Valle de Pisco, una situación que los agricultores asocian a las condiciones inestables derivadas del Fenómeno El Niño. El campo vuelve a quedar expuesto a los embates de la naturaleza, y lo que hasta hace unos días eran extensos campos verdes cargados de esperanza, hoy son cultivos marchitos y tallos rotos que amenazan con quebrar la economía de numerosas familias.

Frente a esta emergencia, la Junta de Usuarios ha levantado su voz solicitando la intervención urgente de la oficina de gestión del riesgo de desastres y de la Agencia Agraria para el empadronamiento oficial de los afectados.

El pedido institucional exige que el MIDAGRI y el Gobierno Regional remitan las fichas EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) para viabilizar la activación inmediata del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) o la entrega de bonos de emergencia que mitiguen el impacto financiero.

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