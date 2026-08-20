(provincia de Pisco) luego de que violentas ráfagas de viento, acompañadas de polvo y arena, golpearan extensas zonas agrícolas el pasado 17 de agosto entre las 18:30 y 19:00 horas. El destructivo fenómeno dejó aproximadamente 150 hectáreas de cultivos de maíz choclo severamente afectadas en sectores como

Agricultores perjudicados

En cuestión de minutos, numerosas plantaciones que se encontraban en plena fase de crecimiento, floración o próximas a la cosecha terminaron tendidas sobre la tierra, dejando un panorama desolador y sembrando incertidumbre entre las familias que dependen de esta actividad para llevar el sustento a sus hogares.

Trascendió que el impacto físico sobre las parcelas es catastrófico. La fuerza de los vientos provocó un acame total y parcial, quebrando los tallos a la altura de los nudos basales y dejando entre el 50 % y 90 % de las plantas postradas en el suelo. A esto se suma una defoliación severa por el desgarre de las hojas que reduce drásticamente el área fotosintética, así como la pérdida de la guía y el aborto de espigas florales, lo que imposibilita la correcta fecundación y formación comercial del grano de choclo, anulando así las expectativas de rendimiento y cosecha.

Para los productores locales, este desastre representa una pérdida casi total de sus fuertes inversiones en semillas, fertilizantes, labores culturales y riego, significando un duro golpe económico en el momento menos esperado.

Este escenario genera aún mayor preocupación debido a la variabilidad climática que viene azotando al Valle de Pisco, una situación que los agricultores asocian a las condiciones inestables derivadas del Fenómeno El Niño. El campo vuelve a quedar expuesto a los embates de la naturaleza, y lo que hasta hace unos días eran extensos campos verdes cargados de esperanza, hoy son cultivos marchitos y tallos rotos que amenazan con quebrar la economía de numerosas familias.

Frente a esta emergencia, la Junta de Usuarios ha levantado su voz solicitando la intervención urgente de la oficina de gestión del riesgo de desastres y de la Agencia Agraria para el empadronamiento oficial de los afectados.

El pedido institucional exige que el MIDAGRI y el Gobierno Regional remitan las fichas EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) para viabilizar la activación inmediata del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) o la entrega de bonos de emergencia que mitiguen el impacto financiero.

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