Un trágico accidente se registró en la madrugada de ayer 4 de octubre en la avenida Las Américas, a la altura del colegio José de San Martín en Pisco. Un adulto mayor que vestía short negro y polo blanco fue embestido por un vehículo mientras intentaba cruzar la transitada vía. Testigos señalaron que, tras el impacto, el conductor huyó de la escena, dejando a la víctima gravemente herida en plena calzada.

Muerte violenta

De inmediato, transeúntes y vecinos intentaron auxiliar al hombre, brindándole los primeros auxilios y solicitando el apoyo de una unidad de emergencia para trasladarlo al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el adulto mayor no resistió la gravedad de las lesiones y falleció poco después de su ingreso al nosocomio.

Hasta primeras horas de la mañana, la víctima no había podido ser identificada por las autoridades, situación que generó gran preocupación entre los vecinos del sector, quienes piden mayor seguridad vial y la instalación de reductores de velocidad en la zona, debido a que es considerada de alto tránsito vehicular.

