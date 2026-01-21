Un hombre de 86 años se encuentra desaparecido desde la tarde del 15 de enero en la provincia de Pisco. Se trata de Manuel Cuentas Papafava, quien salió a caminar por el malecón Demetrio Miranda alrededor de las 6:00 p.m. y no regresó.

No habido

Según sus familiares, Cuentas Papafava es de tez blanca, cabello canoso, ojos negros, contextura gruesa y mide aproximadamente 1.75 metros. Al momento de su desaparición vestía gorra negra con detalles amarillos, chompa morada, pantalón jean azul y zapatillas negras.

Las autoridades y familiares solicitan a la ciudadanía cualquier información sobre su paradero y piden comunicarse con la comisaría más cercana o a la línea gratuita 114.

El caso se mantiene bajo seguimiento de la Policía Nacional, mientras la familia espera noticias que permitan dar con el anciano.

