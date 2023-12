Ayer atentaron contra el auto de una regidora de la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, Fresia Silvia Choccña Sánchez. Ella lo tenía estacionado en la puerta de su vivienda y sufrió el 95 % de rayaduras. Ahora teme que esto pase a mayores.

Para Correo declaró que en horas de la noche del 6 de diciembre observó personas sospechosas en una mototaxi color rojo al salir a indagar se fueron, después a la media noche otro mototaxi color azul, asimismo una moto lineal también estaba merodeando la zona, pero que no le toma mayor importancia.

También manifestó que no hay cámaras de vigilancia en la zona. “Informó que la única con que cuentan está a una cuadra de su domicilio ubicado en el jirón Antisuyo, pero al indagar si está habilitada informaron que no, esta herramienta de vigilancia de mucha importancia está bajo el funcionamiento de la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru, pero que lamentablemente al parecer no habrían cancelado el recibo de electricidad para que siga su funcionamiento, hecho que ya habrían reclamado los pobladores del lugar.

Sobre si habría alguna amenaza dijo que no ha recibido ninguna llamada al respecto, pero que lamenta estos hechos que han dañado su propiedad como su auto que tiene menos de un año de haber sido adquirido producto de su esfuerzo. Ha presentado ante la comisaría del distrito de Túpac Amaru Inca la denuncia y constatación de los daños ocasionados a su unidad, hecho que espera que las autoridades policiales investiguen para dar con los culpables. Asimismo, Fresia Choccña señaló que ha presentado un documento reiterativo sobre la obra de Parque del Niño y hasta la actualidad no se le hace entrega de la documentación como el expediente técnico, además ya presentó a la Contraloría este caso para que investigue y otros temas como parte de su labor como regidora.

VIDEO RECOMENDADO