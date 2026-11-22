Después de más de diez años, las familias del asentamiento humano Los Frailes, en la provincia de Pisco, cuentan con un renovado parque y un moderno campo deportivo. Ambos espacios fueron inaugurados por el alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández, durante una ceremonia que reunió a autoridades y moradores de este sector.

Desarrollo del sector

El proyecto demandó una inversión aproximada de S/1 millón 339 mil 987 y comprende la construcción de un espacio recreativo con pisos adoquinados y estampados, bancas ornamentales, pérgolas, una glorieta, iluminación LED, juegos infantiles, equipos biosaludables, áreas verdes y plantas ornamentales. También incluye una infraestructura deportiva con grass sintético, arcos de fulbito, tribunas, veredas perimetrales, iluminación, cobertura metálica, mallas de protección, cerco, portón metálico y servicios higiénicos para damas, caballeros y personas con discapacidad.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Junta Vecinal, Maritza Ramos, expresó el agradecimiento de los moradores y destacó que el alcalde había cumplido el compromiso de ejecutar la obra durante este año.

“Estamos muy contentos porque toda la vecindad, Frailes San Valentín, va a poder gozar de una linda renovación, como son los juegos, campos deportivos y parques”, manifestó la dirigente.

Otra de las moradoras, Alicia Moquillaza, destacó que la obra representa una oportunidad para que niños, jóvenes y familias puedan compartir, practicar deporte y fortalecer la convivencia. Sin embargo, hizo hincapié en que la responsabilidad de los vecinos no termina con la inauguración, sino que también deben comprometerse a cuidar y conservar las instalaciones.

La participación de los más pequeños también estuvo presente. El niño Lucas Joaquín Felipa agradeció públicamente por la construcción de la cancha y los juegos, recordando que eran espacios que esperaban desde hacía mucho tiempo. Sus palabras fueron destacadas durante la ceremonia como una muestra de la importancia que tiene esta infraestructura para las nuevas generaciones.

Por su parte, el alcalde Pedro Fuentes sostuvo que su gestión viene priorizando la educación y el deporte como parte de sus compromisos de gobierno. Indicó que, con la intervención de Los Frailes, suman 16 los proyectos de mejoramiento de espacios deportivos ejecutados en distintos sectores de la provincia.

“Desde el inicio sostuvimos que la educación y el deporte debían ir de la mano. Así que hemos cumplido”, expresó el burgomaestre.

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