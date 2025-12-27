Una violenta balacera se registró la noche del 25 de diciembre en la Plazuela Colón de Pisco Playa y dejó dos personas heridas por impacto de bala. En el lugar se venía desarrollando una fiesta que terminó en desenfreno.

Desenfreno tras fiesta

Las víctimas fueron identificadas como Deybi Alord Soto (22), quien recibió un disparo en el pecho y permanece con pronóstico reservado llevado en primera instancia a EsSalud, mientras que Wilfredo Lea Flores (52) resultó herido en el brazo derecho y fue derivado el Hospital San Juan de Dios. El hecho, ocurrido en una fecha destinada a la convivencia familiar, convirtió la celebración navideña en escenas de pánico, con más de un centenar de personas huyendo en distintas direcciones tras escucharse los disparos.

En diálogo con este medio, el ciudadano Sandro Medrano Legua y tras la publicación de un comunicado de la municipalidad de Pisco, fue enfático al señalar que lo ocurrido no puede ser minimizado ni atribuido únicamente a conductas individuales. “Esto no es un problema de jóvenes, es un fracaso institucional. Cuando un espacio público termina convertido en un foco de violencia, es porque no hubo control, no hubo prevención y no hubo autoridad presente”, sostuvo. Medrano precisó que la balacera se originó tras una pelea previa, ya que las personas estaban en total desenfreno.

El entrevistado cuestionó además el comunicado emitido por el municipio de Pisco tras los hechos, al considerarlo una reacción tardía y desconectada de la realidad. “La imagen de la Plazuela Colón al día siguiente, llena de botellas, basura y restos de consumo de alcohol, no es un mensaje educativo; es la prueba del abandono. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, el gobierno local es responsable de garantizar el uso seguro de los espacios públicos, y eso aquí no ocurrió”, afirmó.

