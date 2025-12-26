A pocas horas de la celebración navideña, una violenta balacera registrada en la tercera cuadra de la avenida Federico Uranga dejó como saldo tres personas heridas, generando pánico entre comerciantes y vecinos de la zona. El hecho ocurrió en un inmueble donde se comercializaban artículos navideños, en un momento de alta afluencia de público.

Ataque criminal

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 22:30 horas dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta los exteriores del local y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Al no lograr su objetivo, las balas perdidas impactaron a personas que se encontraban al interior del establecimiento, provocando lesiones de consideración.

Los heridos fueron identificados como Pedro Jesús Aguirre Quispe (23), con heridas múltiples por proyectil de arma de fuego; Rossana Loza Corzo (43), con una herida en el tobillo; y Gisela Margot Mayurí Magallanes (54), con lesiones múltiples.

Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde permanecen en el área de cirugía del servicio de emergencia bajo observación médica. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente del lugar junto a su cómplice a bordo de la motocicleta.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y recopilar evidencias. Asimismo, se informó que se revisarán las cámaras de videovigilancia del cercado con la finalidad de identificar y ubicar a los responsables de este ataque armado.

Finalmente, el distrito de Independencia registra lamentables sucesos de crímenes múltiples a plena luz del día y hasta el momento no se ha capturado a los criminales que enlutaron a todo el distrito y siembran el terror entre los ciudadanos.

