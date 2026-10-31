El talento del pisqueño Percy Ramos vuelve a brillar en las festividades del Señor de Luren y del Señor de la Agonía. Con su marca Nuestra Fe Pisco, el diseñador y bordador Percy Ramos continúa proyectando el nombre de Pisco a través de sus creaciones.

Historia de Percy

En octubre de 2026 volvió a destacar en las celebraciones del Señor de Luren, luego de que sus tres propuestas fueran seleccionadas para vestir a la imagen en sus principales momentos festivos. En entrevista con diario Correo, compartió que presentó sus trabajos con la ilusión de que al menos uno fuera elegido. Sin embargo, vivió una sorpresa especial al ver que las tres propuestas recibieron la aprobación de las autoridades eclesiásticas.

Este hecho representa un reconocimiento a la calidad, creatividad y dedicación que imprime en cada obra. Su vínculo con el Señor de Luren se remonta a 2025, cuando la imagen lució por primera vez una creación de su autoría, que tuvo una importante aceptación entre los devotos y las autoridades. Desde entonces, su trabajo ha continuado presente en las celebraciones del Cristo Moreno de Ica.

Al ser consultado sobre una posible participación en el recorrido del próximo 27 de noviembre, señaló que no descarta la posibilidad de que una de sus creaciones vuelva a acompañar al Señor de Luren, manteniendo abierta la expectativa para esa fecha.

En su tierra natal Pisco, Ramos mantiene desde hace varios años un vínculo especial con el Señor de la Agonía, “Patrón Jurado y Protector de la Provincia”, para quien ha desarrollado distintos diseños destinados a sus presentaciones procesionales.

A esta labor se suma la confianza depositada por la hermandad, que le encomienda personalmente la preparación y el arreglo de la imagen antes de cada salida, cuidando cada detalle para que luzca en las condiciones adecuadas frente a la población y sus devotos. Una responsabilidad que refleja no solo la valoración de su trabajo artístico, sino también la confianza que ha construido a lo largo de los años con esta importante expresión de fe pisqueña.

En exclusiva a Correo, Percy Ramos recordó que su acercamiento al arte litúrgico empezó desde muy pequeño, cuando tenía apenas ocho años y realizaba sus primeros trabajos para imágenes religiosas. Lo que nació como una actividad personal fue creciendo gracias a las oportunidades que se presentaron en el camino y a la confianza de quienes apreciaron su talento.

Con los años, sus creaciones llegaron a distintas ciudades y regiones del Perú, hasta que en 2016 decidió dar forma a ese recorrido con la creación de Nuestra Fe Pisco, marca que hoy representa el desarrollo de su trabajo y la proyección del talento pisqueño. Su trayectoria también le permitió participar en creaciones que formaron parte de obsequios y ofrendas entregadas al Papa León XIV por representantes de la comunidad eclesiástica.

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