Una destacada actuación cumplió los atletas pisqueños de la Asociación Deportiva BillyNash durante el V Campeonato Internacional AVIA Máster 2026 “María Letts Colmenares”, desarrollado del 3 al 5 de julio en la pista atlética de la VIDENA, en Lima.

El certamen reunió a deportistas máster nacionales e internacionales en diversas disciplinas del atletismo, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario deportivo. En la clasificación general, A.D. BillyNash alcanzó un meritorio décimo lugar entre 23 clubes participantes, resultado que confirma el crecimiento y la competitividad de la institución a nivel nacional.

Conquistan medallas

La delegación de Pisco dejó en alto el nombre de la provincia al conseguir una sobresaliente cosecha de 11 medallas de oro, 10 de plata y 2 de bronce. Entre los campeones destacó José Alberto Godoy Galindo, quien se convirtió en una de las grandes figuras del campeonato al obtener el primer lugar en Lanzamiento de Bala, Lanzamiento de Disco, Lanzamiento de Martelete, Lanzamiento de Martillo y Pentatlón de Lanzamientos, todos en la categoría 70 años. También brilló Jorge Ramos Guzmán, ganador de las pruebas de Lanzamiento de Disco y Lanzamiento de Jabalina en la categoría 65 años, ratificando el alto nivel de los representantes pisqueños.

A esta brillante participación se sumaron José Juvenal Rojas Bravo, campeón en Lanzamiento de Bala (categoría 60); Jorge Erick Guerrero Luján, quien obtuvo la medalla de oro en Lanzamiento de Martillo y Pentatlón de Lanzamientos (categoría 30); y Jorge Guerrero Romero, vencedor en el Pentatlón de Lanzamientos de la categoría 55 años. Estos resultados reflejan el compromiso, la preparación y la perseverancia de los representantes de A.D. BillyNash, quienes volvieron a colocar a Pisco entre los protagonistas del atletismo máster peruano.

Estos logros confirman el crecimiento del atletismo máster en Pisco y el excelente trabajo que viene realizando la A.D. BillyNash en la formación y preparación de sus deportistas. El décimo lugar en la clasificación general entre 23 clubes y un medallero de 23 preseas (11 de oro, 10 de plata y 2 de bronce) constituyen un balance altamente positivo que llena de orgullo a la provincia y demuestra que el esfuerzo, la disciplina y la constancia siguen dando grandes resultados en el deporte nacional.

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