Un trágico accidente de tránsito se registró en la carretera Panamericana Sur, a la altura de Pozo Santo, en la provincia de Pisco, dejando como saldo una víctima fatal que aún no ha sido identificada. El siniestro ocurrió cuando un camión cisterna de combustible colisionó con otro vehículo pesado, provocando que uno de los conductores perdiera la vida en el lugar.

Muerte violenta

La policía llegó al lugar para resguardar la zona y permitir que los peritos realicen las investigaciones correspondientes. Asimismo, representantes del Ministerio Público ordenaron el levantamiento del cadáver.

El hecho causó congestión vehicular en la carretera Panamericana Sur, y las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores extremar precauciones al circular por esta vía. La cisterna quedó con la parte delantera completamente destrozada, evidenciado la brutalidad del choque que ocasionó una muerte.

