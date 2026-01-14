Un depravado sexual ha sido condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. El sujeto violó a una niña aprovechando la cercanía familiar ya que era su primo hermano. La menor tuvo que soportar la pesadilla por hasta tres años.

Cadena perpetua

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Ica logró la confirmación de la sentencia de cadena perpetua impuesta a Michell Elvis Astocaza Quispe (27), como autor del delito contra la libertad sexual, en agravio de una menor de 11 años de edad.

El caso en segunda instancia, estuvo a cargo del fiscal adjunto superior Amadeo Mora Coñes, quien sostuvo la acusación fiscal y presentó los elementos probatorios que permitieron ratificar la responsabilidad penal del sentenciado.

Según los hechos acreditados en el proceso, las agresiones ocurrieron desde el año 2014 en Huaytará, cuando la agraviada tenía 11 años de edad, y fueron perpetradas por su primo hermano de manera reiterada, siendo el último hecho registrado en febrero del año 2017.

La Segunda Sala Penal Superior de Apelaciones y Liquidadora de Ica, confirmó la condena de cadena perpetua, así como ordenó su ubicación, captura e internamente en el establecimiento penitenciario Cristo Rey de Cachiche.

Cabe señalar que las niñas y adolescentes de la región Ica continúan siendo desprotegidas. Solo entre enero y agosto del 2024 se han registrado más de 500 denuncias de violencia sexual contra las menores de edad, quienes han sufrido actos contra el pudor, tocamientos indebidos, acoso sexual, violación sexual y otros.

Según el portal estadístico del Programa Nacional Aurora del Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables, en los ocho primeros meses del 2024, se registraron un total de 551 denuncias de violencias sexual contra niñas y adolescentes en las comisarías del Centro de Emergencia Mujer y CEM Regular.

