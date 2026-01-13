Un sujeto ha sido condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. El depravado sexual violó a su propia hija desde los 8 años de edad. La madre de la menor descubrió mensajes inapropiados en el celular de la menor, lo que permitió descubrir que su padre la ultrajaba sexualmente, denunciándolo ante la policía.

Depravado sexual

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha y Pisco, integrado por los jueces Miguel Eduardo Moran Ruiz, Raúl Pedro Muñoz Huamaní y Silvana Del Rosario Reyes Toro, emitió sentencia condenatoria contra Feliberto Fuentes Nolazco (51), imponiéndole pena privativa de libertad de cadena perpetua por la comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de su menor hija de 13 años de edad.

La investigación acreditó que el 14 de septiembre de 2024, el sentenciado abusó sexualmente de su menor hija en su vivienda ubicada en el distrito de Alto Larán – Chincha. Durante el proceso, la víctima reveló que los abusos se producían desde que tenía 8 años. Su madre descubrió en el celular de la menor, mensajes de contenido inapropiado enviados por el condenado, lo que dio lugar a la denuncia y a la investigación judicial.

El colegiado dispuso además que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico conforme al artículo 178°-A del Código Penal, y fijó el pago de S/. 50,000.00 (cincuenta mil soles) por concepto de reparación civil. La decisión se sustentó en el artículo 173° del Código Penal, que establece la sanción de cadena perpetua para casos de violación sexual de menores de edad.

VIDEO RECOMENDADO