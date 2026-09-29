Personal policial del Área de Investigación Criminal PNP Pisco (AREINCRI PNP Pisco), en coordinación con la División Regional de Inteligencia PNP Ica (DIVREINT PNP Ica) y con apoyo del personal SUAT de la DIVPOL Pisco, ejecutó un operativo en el AA.HH. Dios es Amor, distrito de San Andrés, provincia de Pisco, logrando la intervención y detención de un presunto integrante de la banda delictiva denominada “Los Chuckys de Paracas”.

Acción policial

Durante la acción policial fue intervenido Roger Alexander Ñañez Montoya de 25 años, alias “Chinito”, quien estaría presuntamente vinculado a diversos hechos delictivos ocurridos en la jurisdicción de Pisco, entre ellos el robo agravado de una motocicleta lineal registrado el 26 de setiembre de 2026.

Según las diligencias preliminares, el hecho habría ocurrido en la carretera Panamericana Sur, sentido sur–norte, a la altura del puente Pisco, donde sujetos habrían interceptado a una pareja y despojado de su vehículo menor, para posteriormente darse a la fuga con dirección hacia Chincha.

Como resultado del operativo, los efectivos policiales lograron además la recuperación de la motocicleta reportada como robada e incautó seis municiones, continuándose con las diligencias correspondientes conforme a ley.

Asimismo, el intervenido se encontraría sujeto a detención preliminar por disposición de la autoridad competente, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos materia de investigación.

Cabe señalar que, alias Chino” registra una detención preliminar, vinculada a una investigación por el presunto delito de sicariato, en agravio de Cristhian Nelson Aybar Laura, ocurrido el 01 de junio en Pisco.

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