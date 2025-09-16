Una rápida acción policial permitió la desarticulación de la banda delincuencial “Los Gatilleros del Molino”, sindicada de operar armadamente en el distrito de Pisco. La intervención fue ejecutada por la División Policial Sur (DIVOPUS) y la Comisaría Sectorial Pisco “A”, tras la denuncia de un ciudadano que afirmó haber sido víctima de un intento de homicidio.

Involucrados en robo

Según el reporte policial, la víctima, alertó a las autoridades a las 4:00 a. m., indicando que fue atacado por cuatro sujetos armados a bordo de una mototaxi. Inmediatamente, se activó un operativo de cerco que culminó con la ubicación del vehículo sospechoso en las inmediaciones de la avenida Fermín Tanguis, frente al cementerio Matfre – Pisco.

En el lugar fueron detenidos Nicolás Julio Cabrera Flores (19), Sergio Aveyro Andia Fernández (18), Luis Ángel Vargas Fernández (22) y Esteban Eduardo Manares Márquez (22), quienes, según el parte policial, integrarían esta organización delictiva.

Durante el operativo, se incautó una pistola marca Taurus 9 mm, con cacerina abastecida con 13 municiones calibre 380, y una caja con otras 32 municiones. El arma figura como robada y estaba registrada a nombre de Juan Cortez. También se decomisó la mototaxi Bajaj color rojo/negro, placa 3932-BD, presuntamente usada en el intento de ataque, además de 80 envoltorios de pasta básica de cocaína, tres de marihuana, y otros elementos vinculados al presunto delito de microcomercialización.

Los detenidos presentan antecedentes por receptación, tentativa de homicidio y delitos contra el patrimonio, lo que refuerza la alerta sobre su peligrosidad.

VIDEO RECOMENDADO