En un rápido y eficaz operativo, efectivos policiales de la Comisaría de Pisco lograron la detención de tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Lechuceros”, dedicados al hurto agravado.

Intervenciones policiales

La intervención se realizó el 19 de marzo, por inmediaciones de la calle Augusto B. Leguía, donde fueron capturados: Víctor Manuel Escalaya Rodríguez (19) y dos menores de 17 y 16 años de edad.

Los intervenidos, dos de ellos menores de edad, se trasladaban a bordo de una mototaxi con placa de rodaje N. º 31203Y, utilizado como instrumento móvil del delito.

Según las investigaciones preliminares, los sujetos habrían participado en el hurto de autopartes de otra mototaxi, siendo intervenidos en flagrancia tras el hecho delictivo.

Ketes de PBC

En otra intervención policial, en la cuarta cuadra de la calle Independencia, en Pisco, efectivos policiales lograron la detención de José Antonio Toledo Chincha (23), conocido como “Techero” o “Vito”, presunto integrante de la banda criminal “Los Terribles de la Curva”.

Durante el registro personal, también se le encontró: 395 envoltorios tipo “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC), 18 bolsas de marihuana y otros elementos vinculados a actividades ilícitas

El detenido es investigado por los delitos contra la seguridad pública (tenencia ilegal de arma de fuego y municiones) y contra la salud pública (micro comercialización de drogas – TID).

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