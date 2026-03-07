La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica – División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS), mediante personal de la Dirección de Unidades Especializadas (DUE), SECOPES – Escuadrón Verde – Grupo Terna, logró la intervención, detención y desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Terribles del Centro”, implicada en el delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas.

Golpe policial

El operativo policial se realizó el 05 de marzo de 2026, a las 10:30 de la noche, en la calle Loreto s/n (referencia: primera cuadra), en la ciudad de Ica, donde el personal policial logró la detención de cuatro presuntos integrantes de esta banda criminal: Yeanpierre Luna Crispín (22), alias “Chuls”; Alfredo Martín Pérez Anchante (57), alias “Viejo”; José Ernesto Manuel Blanco Bendezú (56), alias “Pelao”; y Elizabeth Pilar Crispín Calderón (53), alias “Lola”.

Durante la intervención policial se logró el decomiso de 102 bolsitas de polietileno tipo “chupetera” conteniendo una sustancia parduzca pulverulenta, al parecer Pasta Básica de Cocaína (PBC), así como 75 bolsitas de polietileno con semillas y tallos secos, presuntamente Cannabis Sativa (marihuana).

Asimismo, se procedió con la incautación de cuatro equipos celulares, un vehículo menor tipo mototaxi con placa de rodaje 8360-7Y y dinero en efectivo por un monto de quince soles, presuntamente vinculados a la actividad ilícita.

Los detenidos, la droga comisada y las especies incautadas fueron puestos a disposición de la unidad especializada correspondiente, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones de ley.

VIDEO RECOMENDADO