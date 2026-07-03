En una rápida y efectiva acción policial desarrollada en tiempo récord, agentes de la Policía Nacional del Perú lograron desarticular la presunta banda criminal “Los sanguinarios de San Miguel”, cuyos integrantes serían los presuntos responsables del asesinato de Juan Javier Arellano Redañez, conocido como “Chancho”, ocurrido recientemente en la calle San Miguel, en la provincia de Pisco.

La intervención se realizó a las 2:40 de la madrugada de este jueves en un inmueble ubicado en la urbanización Renacer, manzana 90, lote 1830, demostrando la capacidad de reacción de la institución policial para esclarecer este crimen en pocas horas.

Golpe policial

El jefe de la División Policial de Pisco, coronel PNP Daniel Elías Soto, informó a Correo que, gracias al trabajo de inteligencia e investigación desplegado inmediatamente después del homicidio, se logró ubicar e intervenir a Víctor Joel Hierro Heredia (35), alias “Luigui”; Juan Manuel Gonzales Bedregal (42), alias “Colombiano”; Ronald Moisés Domínguez Barrientos (31), alias “Mono”; y Lilia Isabel Torrealva Bedregal (39), alias la “Negra”.

Los cuatro son investigados por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en agravio de Juan Javier Arellano Redañez, quien fue ultimado a balazos cuando se encontraba en la calle San Miguel, durante la tarde del último miércoles, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, pero debido a la gravedad de sus heridas falleció, también se les investiga por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Durante el operativo, la Policía incautó dos pistolas —una marca Baikal con la serie erradicada y otra marca Glock—, tres cacerinas abastecidas, 38 municiones de diferentes calibres, una maleta porta arma marca Derya, dos cascos de seguridad, un canguro y doce equipos de telefonía celular de diversas marcas y modelos.

Asimismo, fueron decomisados seis envoltorios tipo “ketes” con presunta Pasta Básica de Cocaína (PBC), cinco envoltorios con aparente marihuana y una bolsa plástica con una mayor cantidad de esta sustancia, elementos que forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

Las verificaciones realizadas en los sistemas SIDPOL y ESINPOL permitieron establecer que entre los intervenidos existen personas con antecedentes y requisitorias por delitos como tráfico ilícito de drogas, homicidio calificado y apropiación irregular. Esta información fortalecerá las diligencias que buscan determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en los hechos que se les atribuyen.

Los detenidos, junto con las armas, municiones, drogas y demás especies incautadas, fueron puestos a disposición de la unidad especializada de la Policía para continuar con las investigaciones.

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