Más de 16 mil vecinos del distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, accederán a servicios de salud más complejos y especializados sin necesidad de trasladarse a otros centros de salud. El Comité Local de Administración de Salud (CLAS) San Andrés logró ascender oficialmente de categoría I-2 a I-3, un hito posible gracias a la modernización de sus equipos e infraestructura.

Equipamiento médico

Este salto de categoría permite al establecimiento incorporar servicios que antes no tenía. Para lograrlo, el proyecto contempló una inversión de US$ 94,725. Del monto total, US$ 49,399 fueron destinados al mejoramiento de los ambientes del centro médico, mientras que US$ 45,326 se emplearon en la adquisición de equipamiento médico moderno, entre ellos dos unidades dentales, un equipo bioquímico y hematológico, un esterilizador y dos camas clínicas, además de otros implementos que fortalecen la atención médica.

Las autoridades locales destacaron que este ascenso de categoría marca un hito para el distrito. “Hoy hemos logrado pasar de la categoría I-2 a I-3, un avance que nos permitirá ampliar la cobertura de atención y contar con más profesionales de la salud. Este logro ha sido posible gracias al apoyo de Camisea, que aportó equipamiento para laboratorio y otros dispositivos esenciales que fortalecen la calidad del servicio en nuestro establecimiento”, señaló Joel De la Cruz Canelo, alcalde del distrito de San Andrés.

Con este ascenso de categoría, el CLAS San Andrés se consolida como un establecimiento de mayor complejidad. La nueva categoría I-3 permitirá incorporar servicios especializados, atender casos de mayor demanda clínica y brindar una atención más integral, oportuna y segura. Esta mejora fortalecerá de manera significativa su capacidad operativa y el acceso a servicios de salud para más de 16 mil habitantes del distrito.

