La Dirección Regional de Salud de Ica, desarrolló en el distrito de San Clemente (Pisco), la estrategia “Cole Seguro sin Dengue y sin Zancudo”, impulsada desde el Hospital San Juan de Dios de Pisco y en coordinación con instituciones educativas, la Municipalidad de San Clemente, el Centro de Salud San Clemente y los Agentes Comunitarios de Salud.

Contra el dengue

Desde su implementación, la iniciativa busca prevenir el dengue y proteger la salud de estudiantes, docentes y familias, involucrando de manera activa a directores, docentes, padres de familia y estudiantes. Las actividades se ejecutaron de forma sostenida y con un enfoque participativo, consolidando la educación en salud y la responsabilidad comunitaria.

En la reciente jornada se realizó un Concurso Interescolar a través de la Feria del Logro, donde los estudiantes presentaron ponencias que reflejaron compromiso, creatividad y esfuerzo.

Además, se desarrolló una Campaña de Recojo de Criaderos dentro de los centros educativos, con brigadas estudiantiles de medio ambiente y el acompañamiento de los Agentes Comunitarios de Salud.

Las acciones buscan no solo proteger la salud de los estudiantes frente al dengue, sino también fortalecer el compromiso de toda la comunidad educativa, sensibilizando sobre la importancia de identificar y eliminar los criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

