Un trágico accidente vial ocurrido en la intersección de la calle Simón Bolívar con la avenida Las Américas, en la provincia de Pisco, terminó con la vida del conductor de mototaxi conocido como “Pachi”, de aproximadamente 44 años.

Muerte violenta

El hecho se produjo en una zona de escasa iluminación, cuando la mototaxi azul de placa NG-78209, con número de censo 1187 y registrada a nombre de Cipriano Manuel Pérez Sanabria según Sunarp, colisionó con una moto lineal.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, mientras que el chofer del mototaxi, identificado como Juan Antonio Pérez Huamán, lamentablemente perdió la vida, debido a la gravedad de las lesiones.

La policía investiga las causas del accidente, considerando la baja visibilidad de la zona como un posible factor que contribuyó al siniestro.

VIDEO RECOMENDADO