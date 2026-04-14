La decisión de convocar a clases presenciales en la Institución Educativa N.º 22451 “Beatita de Humay”, en el distrito de Humay (Pisco), ha generado una ola de cuestionamientos por parte de padres de familia, quienes consideran que no se evaluó adecuadamente el contexto electoral del 12 de abril. El plantel fue habilitado como local de votación, por lo que la medida adoptada por la dirección ha sido calificada como una falta de criterio frente a una situación que requería planificación y previsión.

Colegio cerrado

De acuerdo con los testimonios recogidos, la dirección comunicó que las clases se desarrollarían con normalidad en el nivel primario, mientras que secundaria culminaría su jornada en horas de la tarde. Sin embargo, la realidad fue distinta: el colegio permaneció cerrado, dejando a los estudiantes y docentes en la vía pública sin orientación ni condiciones mínimas de seguridad. Este hecho generó momentos de tensión entre los padres de familia.

La preocupación aumentó luego de que se reportara un incidente en el que una menor estuvo a punto de ser atropellada, situación que puso en evidencia los riesgos a los que fueron expuestos los estudiantes. Padres de familia señalaron que no solo se trató de una mala coordinación, sino de una falta de responsabilidad al no considerar que el plantel albergaría a 2,066 votantes distribuidos en siete mesas de sufragio, lo que implicaba una alta afluencia de personas y presencia de personal electoral.

Asimismo, los padres cuestionaron que, pese a que el Ministerio de Educación había dispuesto la suspensión de clases presenciales en colegios utilizados como locales de votación (medida aplicable a nivel nacional), en este caso no se habría acatado adecuadamente, generando confusión e incertidumbre entre las familias. La falta de comunicación clara y oportuna fue otro de los aspectos más criticados por la comunidad educativa.

En paralelo, en otras instituciones educativas de la provincia también se registraron situaciones relacionadas al proceso electoral. En la I.E. Pedro Pablo Castro Peláez, por ejemplo, el personal de la ONPE aún no culminaba el lacrado de actas siendo las 7:30 de la mañana, en la I.E. República de Argentina, hasta las 10:00 a. m. de ayer lunes 13 aún permanecían en el local personal de la ONPE, JNE, Policía y Fuerzas Armadas, lo que generó inquietud entre la dirección del plantel por la demora en el retorno a la normalidad.

El caso de la institución “Beatita de Humay”, concentra las mayores críticas por la decisión de convocar a los estudiantes en un escenario que exigía coordinación interinstitucional y medidas preventivas. Los padres de familia exigen explicaciones y responsabilidades, así como garantías de que situaciones similares no se repitan en el futuro.

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