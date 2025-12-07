La provincia de Pisco volvió a vivir horas de extrema tensión tras registrarse, durante la madrugada del 6 de diciembre, dos ataques armados casi consecutivos en el distrito de Túpac Amaru Inca.

Ataques criminales

El caso más grave se reportó alrededor de las 5:30 a.m. en el asentamiento humano Ciudad de Dios. Un adolescente de 15 años, identificado con las iniciales C.A., conocido como “frejol” fue encontrado gravemente herido por el parque 17 de abril, por agentes de la Comisaría de Túpac Amaru Inca y personal de serenazgo.

El menor fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. La Fiscalía de turno fue notificada para iniciar las diligencias.

Horas antes, cerca de la 1:00 a.m., otro ataque se produjo en el parque del asentamiento humano 17 de Abril. En ese lugar, la Policía halló malherido a un joven de 17 años, identificado con las iniciales A.U., conocido en la zona como “Piter”. Fue llevado de inmediato a un centro de salud, donde permanece bajo observación médica. Testigos aseguraron haber escuchado gritos y ruidos extraños que alertaron sobre el incidente.

En respuesta, la Policía Nacional realizó un patrullaje reforzado en distintos sectores del distrito durante la madrugada, con el fin de identificar a los responsables y prevenir nuevos hechos de violencia.

