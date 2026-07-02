La Cruz Roja Peruana – Filial Pisco puso en marcha una campaña de apoyo humanitario en beneficio de las familias afectadas por la emergencia que atraviesa Venezuela tras dos terremotos, reafirmando el compromiso solidario de la institución con quienes enfrentan situaciones de crisis.

La iniciativa busca canalizar donaciones de manera segura y transparente a través de un código QR que dirige al portal oficial de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), garantizando que la ayuda llegue directamente a quienes más la necesitan.

Apoyo solidario

El presidente de la Cruz Roja Peruana – Filial Pisco, Ing. Jorge Guerrero Romero, informó que, en esta oportunidad, el apoyo a los hermanos venezolanos se viene realizando de forma directa a través de la Cruz Roja Venezolana, entidad que se encarga de distribuir la ayuda humanitaria en las zonas afectadas. Precisó que este mecanismo permite una respuesta rápida, eficiente y transparente, asegurando que las contribuciones sean destinadas a las familias damnificadas mediante la red internacional de la Cruz Roja.

La campaña “Venezuela nos necesita” busca fortalecer acciones prioritarias como la atención en salud, refugio temporal, acceso a agua segura y saneamiento, apoyo psicosocial y la entrega de alimentos, kits de higiene y asistencia médica de emergencia. La IFRC, en coordinación con la Cruz Roja Venezolana, continúa desplegando esfuerzos para atender a miles de personas afectadas por la crisis, brindando una respuesta integral basada en los principios humanitarios de la institución.

En otro momento, el Ing. Jorge Guerrero Romero recordó que la ciudad de Pisco y los voluntarios de la Cruz Roja conservan una valiosa experiencia adquirida tras el devastador terremoto del 15 de agosto de 2007, una tragedia que puso a prueba la capacidad de respuesta y solidaridad de toda la población.

En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a participar activamente en los simulacros y ensayos de sismo que se desarrollan durante el año, señalando que estas actividades permiten fortalecer la preparación y actuar con responsabilidad, organización y rapidez frente a un eventual movimiento sísmico de gran magnitud.

Finalmente, la Cruz Roja Peruana – Filial Pisco hizo un llamado a la comunidad a sumarse a esta campaña internacional, recordando que cada aporte representa una esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. Asimismo, invitó a la población a compartir esta iniciativa entre familiares y amigos, destacando que la solidaridad y la prevención son pilares fundamentales para construir comunidades más resilientes y preparadas frente a cualquier emergencia.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO